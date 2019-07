Politik

09:42 Uhr | 29.07.2019

Rund 30 Prozent trauen der Partei Kompetenz zu

SPD in Hamburg immer noch hoch im Kurs

Im Vergleich zu anderen Bundesländern steht die SPD in Hamburg bei den Bürgern hoch im Kurs. Das ergab das aktuelle RTL/n-tv-Trendbarometer. Rund 30 Prozent der befragten Hamburger schreiben der SPD politische Kompetenz zu. In Niedersachsen hingegen sind es 23 Prozent und in Schleswig-Holstein sogar nur 7 Prozent. Den Grünen bescheinigen 21 % der Befragten politische Kompetenz. Der CDU trauen in Hamburg nur 10 Prozent der Befragten zu, mit den Problemen der Stadt fertig zu werden. Befragt wurden für das Barometer rund 500 Personen pro Bundesland.