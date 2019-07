Blaulicht

19:18 Uhr | 28.07.2019

Einsatzkräfte suchten Stunden lang

Junger Mann in der Elbe untergegangen

In der vergangenen Nacht ist ein junger Mann in der Hafencity offenbar von einer Barkasse ins Wasser gefallen und untergegangen. Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und der DLRG suchten mehrere Stunden lang nach dem Mann. Auch die eingesetzten Rettungstaucher konnten den Mann nicht finden. Mehr als 50 Einsatzkräfte waren an der Suche beteiligt. Die Suche wurde in den frühen Morgenstunden eingestellt. Wie es zu dem Vorfall kam, ist bisher noch unklar.