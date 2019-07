Blaulicht

19:03 Uhr | 27.07.2019

Mitarbeiter erlitt eine Rauchvergiftung

Brand in einer Autowerkstatt in Wandsbek

In Wandsbek ist heute in einer Autowerkstatt ein Feuer ausgebrochen. Nach unbestätigten Angaben, war der Brand in einem Auto auf einer Hebebühne ausgebrochen und anschließend auf das Dach des Gebäudes über geschlagen. Um das Feuer löschen zu können, musste die Feuerwehr das Dach mit einer Motorsäge öffnen. Ein Mitarbeiter der Autowerkstatt erlitt eine Rauchvergiftung. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.