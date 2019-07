Sport

16:41 Uhr | 26.07.2019

Heuer Fernandes ist die neue Nummer 1

Personal-Puzzle vor HSV-Saisonstart

Das lange Warten hat ein Ende. Am Sonntag startet der HSV nach der langen Sommerpause in die neue Saison. Es ist bereits der zweite Versuch in die erste Liga zurückzukehren. Für dieses Ziel hat der Verein einiges getan. Neuer Trainer, neuer Sportvorstand, zehn Neuzugänge und 15 Abgänge. Wie gut der neue HSV aber wirklich ist zeigt vielleicht schon das erste Pflichtspiel in zwei Tagen gegen Darmstadt 98.