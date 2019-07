Sport

15:06 Uhr | 26.07.2019

Blaualgenkonzentration ist im grünen Bereich

Ironman-Schwimmen kann stattfinden

Die Schwimmdisziplin beim Ironman kann trotz der Blaualgen in der Alster am Sonntag stattfinden. Das hat der Veranstalter heute bekannt gegeben. Aufgrund der anhaltende Hitze in den vergangenen Tagen war die Blaualgenkonzetration in der Alster zwar ansteigenden, erreichte den Grenzwert von 75 Mikrogramm pro Liter jedoch bisher nicht. Im vergangenen Jahr hatte die Schwimmdisziplin beim Ironman aufgrund von Blaualgen nicht stattfinden können und war durch eine zweite Laufdisziplin ersetzt worden. Im kommenden Jahr soll der Ironman dann bereits am 21. Juni stattfinden, um eine erneute Gefährdung der Schwimmdisziplin durch Blaualgen auszuschließen.