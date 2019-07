Blaulicht

11:38 Uhr | 26.07.2019

SEK nimmt zwei Tatverdächtige fest

Festnahmen nach Überfall auf Seniorin

Das SEK hat am Morgen zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen eine 76-jährige Frau in Oldenfelde überfallen, verletzt und beraubt zu haben. Einsatzkräfte der Polizei stürmten die Wohnung eines 20-jährigen Tatverdächtig in Billstedt, ein weiterer verdächtiger 21-jähriger konnte in einem Hotel auf St. Pauli festgenommen werden. Die Männer werden nun dem Haftrichter vorgeführt. Auch ein Branknotenspürhund war im Einsatz, er konnte eine größerer Summe Bargeld aufspüren. Ende Juni sollen die Männer eine 76-jährige Seniorin brutal überfallen, mit einer Schusswaffe bedroht und ihr Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend konnten sie Bargeld und mehrere Sportschusswaffen erbeuten.