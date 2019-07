Blaulicht

09:33 Uhr | 26.07.2019

Junger Mann mit Messer am Bauch verletzt

Billstedt: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Gestern Abend ist ein junger Mann bei einem Nachbarschaftsstreit in Billstedt durch einen Messerstich in den Bauch verletzt worden. Die Rettungskräfte konnten die Stichverletzung des Opfers noch vor Ort behandeln, bevor dieser ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei überwältigt werden. Warum die Nachbarn in einen Streit gerieten, ist noch unklar. Offenbar hat die Körperfülle des Opfers schwerere Verletzungen vermieden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen.