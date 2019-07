Blaulicht

09:04 Uhr | 26.07.2019

Balkon brennt lichterloh

Feuer im Mehrfamilienhaus in Rahlstedt

Auf dem Balkon eines Rahlstedter Mehrfamilienhaus in der Straße Wildschwanbrook, war gestern am späten Abend ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist zurzeit noch unklar. Der Mieter konnte in letzter Sekunde gerettet werden. Er erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Wohnung im 2. Stock ist durch das starke Feuer fast komplett zerstört worden. Auch die Fassade konnte nicht sofort gelöscht werden. Grund hierfür könnten noch vorhandene Glutnester in der Dämmung gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.