Sport

19:47 Uhr | 25.07.2019

Alexander Zverev erreicht das Viertelfinale der European Open

Tennisturnier am Rothenbaum

Alexander Zverev steht im Viertelfinale der European Open am Rothenbaum. Der Hamburger Lokalmatador schlug den Argentinier Federico Delbonis am Donnerstag mit 6:4, 7:6 (7:2). Im Viertelfinale trifft der 22-Jährige am Freitag auf Filip Krajinovic aus Serbien.