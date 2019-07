Blaulicht

15:04 Uhr | 25.07.2019

Feuerwehreinsatz in 30 Metern Höhe

Kranführer muss gerettet werden

In Fleetstedt musste ein Mann am Mittag aus einem Kran gerettet werden. Nach unbestätigten Angaben soll er in rund 30 Metern Höhe einen Bandscheibenvorfall erlitten haben. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Mann über eine Drehleiter versorgen und bergen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.