Blaulicht

14:28 Uhr | 25.07.2019

Mann läuft im Gleisbett umher

Betrunkener legt Zugverkehr lahm

Ein Betrunkener hat heute Morgen Teile des S-Bahn und Fernverkehrs lahmgelegt. Nachdem ein Lokführer zuerst gedacht hatte, er habe ein Person überfahren, konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei einen stark alkoholisierten 22-Jährigen auf den Zuggleisen vorfinden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der Mann soll schon öfter vorgetäuscht haben, vor Züge zu springen, er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Zugverkehr stand für mehr als eine Stunde still, dem Mann droht jetzt ein Verfahren wegen des Eingriffs in den Schienenverkehr.