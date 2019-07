Stadtgespraech

14:25 Uhr | 25.07.2019

Hitze verlängert Auskühlzeit des Asphalts

Steintorbrücke: Bauarbeiten verzögern sich

Die Arbeiten zur Instandsetzung der Steintorbrücke in St. Georg verzögern sich aufgrund der Hitze um vier Tage. Die hohen Außentemperaturen verlängern die technisch vorgesehene Auskühlzeit des Asphalts, so dass die Arbeiten voraussichtlich erst am kommenden Dienstag beendet werden können. Eigentlich sollte die Brücke bereits morgen fertig gestellt werden. Ein weiterer Grund für die Verzögerung ist auch, dass die Schäden an der Brücke gravierender waren als gedacht. Dies hatte sich erst während der Instandsetzungsarbeiten herausgestellt.