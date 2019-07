Stadtgespraech

12:57 Uhr | 25.07.2019

Fast doppelt so viele Delikte wie noch vor zwei Jahren

Mehr Diebstähle in Hamburgs Schwimmbädern

Die Zahl der Diebstähle in den Hamburger Bädern hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Das geht aus der Senatsantwort auf eine kleine Anfrage der AfD hervor. Während 2016 35 Delikte in Hamburgs Bädern gezählt wurden, stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 66. Außerdem kam es immer öfter zu Konflikten zwischen Badegästen und zu Verstößen gegen die Hausordnung. Zurückgegangen ist dagegen die Zahl der gemeldeten Belästigungen. Um die Sicherheit in Hamburgs Schwimmbädern zu verbessern, hat die Stadt zuletzt rund 51.000 Euro in private Sicherheitsdienste investiert.