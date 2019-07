Stadtgespraech

17:05 Uhr | 24.07.2019

Zahl der Blaualgen in der Alster unter Beobachtung

Schwimmdisziplin beim Ironman gefährdet

Ob die Schwimmdisziplin beim Ironman am kommenden Wochenende in der Alster stattfinden kann ist derzeit noch nicht sicher. Das sagte ein Sprecher der Umweltbehörde heute auf Nachfrage von Hamburg 1. Hintergrund ist die steigende Blaualgenkonzentration in der Alster. Derzeit liege die aber noch nicht im kritischen Bereich. Am Mittwoch wurden am Ballindamm Werte von 40 Mikrogramm pro Liter gemessen. Ein Badeverbot würde ab einem Grenzwert von 75 Mikrogramm pro Liter ausgesprochen. Ob der Iron Man in der geplanten Form stattfinden kann, soll nach weiteren Messungen in den kommenden Tagen entschieden werden.