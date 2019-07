Politik

16:50 Uhr | 24.07.2019

Zu viel Lärm, Feinstaub und Müll

Grüne fordern Verbot von privatem Feuerwerk

Privates Böllern könnte in Hamburg bald der Vergangenheit angehören. Das zumindest fordert die umweltpolitische Sprecherin der Grünen, Ulrike Sparr. Private Feuerwerke würden Unmengen an Lärm, Feinstaub und Müll produzieren. Sie plädiert stattdessen für ein zentrales Feuerwerk an Elbe oder Alster. In der Innenbehörde steht eine Abschaffung von privaten Feuerwerken derzeit nicht zur Debatte, hieß es heute.