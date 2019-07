Stadtgespraech

16:38 Uhr | 24.07.2019

Abkühlung mit der neuen Wildwasserbahn Poseidon

Sommerdom startet am Freitag

Am Freitag beginnt wieder der Sommerdom! Passend zum heißen Wetter gibt es auch in diesem Jahr wieder viele Wasser-Attraktionen. Das gaben die Veranstalter heute bekannt. So können sich die Besucher unter anderem bei einer Fahrt mit der neuen Wildwasserbahn Poseidon abkühlen. Insgesamt ist die Dommeile 1,6 Kilometer lang und hat von Freitag an bis zum 25. August geöffnet.