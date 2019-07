Stadtgespraech

10:53 Uhr | 24.07.2019

Erhöhte Werte seit Anfang der Woche

Blaualgen in Hamburger Gewässern

Die Blaualgen-Belastung steigt in Hamburg weiter an. In einigen Gewässern ist Anfang der Woche ein erhöhter Wert gemessen worden. Sowohl an der Binnen- und Außenalster als auch am Allermöher See wurden Werte von 15 Mikrogramm pro Liter gemessen - am Ballindamm waren es sogar bis zu 40 Mikrogramm pro Liter, wie ein Sprecher der Umweltbehörde am Dienstag mitteilte. Noch besteht für Hamburg keine Gefahr. Ein Badeverbot erfolgt erst ab 75 Mikrogramm - dieser Wert wird während der aktuellen Hitzewelle voraussichtlich nicht erreicht.