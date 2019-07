Verkehr

17:55 Uhr | 23.07.2019

Kooperation mit VOI startet

Kostenlose Testminuten für Hochbahnkunden

Heute hat der E-Scooter-Verleiher VOI ein Pilotprojekt zur Zusammenarbeit mit der Hochbahn gestartet und bietet in diesem Zuge kostenlose Testminuten für alle Hochbahnkunden in Berne und Poppenbüttel an. Mit den neuen E-Scootern sollen die Einwohner von Berne und Poppenbüttel die Möglichkeit haben, schneller von ihrem Wohnort zur Haltestelle zu kommen. Dieses Projekt soll das Mobilitätsangebot in Hamburg ergänzen und bis Ende dieses Jahres getestet werden.