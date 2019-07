Wirtschaft

11:12 Uhr | 23.07.2019

Besichtigungsfahrt mit Scheuer und Westhagemann

Beginn der Elbvertiefung

Nach langem Warten beginnt heute die umstrittene Elbvertiefung. Zum Start der Arbeiten kommt heute auch Bundeverkehrsminister Andreas Scheuer nach Hamburg. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister Micheal Westhagemann und weiteren Unternehmens- und Senatsvertretern geht es von Wedel aus auf eine Besichtigungsfahrt, auf der die Maßnahmen des anstehenden Projekts vorgestellt werden sollen. Die Umweltverbände WWF, NABU und BUND haben bereits eine Protestaktion am Anleger angekündigt. Durch die Vertiefung und Verbreiterung soll es Schiffen mit einem Tiefgang von bis zu 13,5 Meter ermöglichen, in den Hafen einzufahren. Bisher können viele große Containerschiffe Hamburg nicht vollständig beladen erreichen. Allerdings können auch nach der Elbvertiefung die Schiffe nicht voll beladen in den Hafen fahren, sie können aber deutlich mehr Ladung an Bord haben.