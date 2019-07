Stadtgespraech

11:44 Uhr | 22.07.2019

So viele Teilnehmer wie noch nie werden erwartet

Anmelderekord für den Christopher Street Day

Der Christopher Street Day in Hamburg hat einen neuen Amelderekord zu verzeichnen. Mit 25 Trucks, 27 Fußgruppen sowie zahlreichen LKW und PKW werden zu der Demonstration am 3. August so viele Teilnehmer erwartet wie noch nie. Allein im vergangenen Jahr hatten rund 200.000 Menschen am CSD in Hamburg teilgenommen. In diesem Jahr steht die Pride unter dem Motto „Grundsätzlich gleich – für eine bessere Verfassung“ .