09:10 Uhr | 22.07.2019

Alexander Zverev im spektakulären Show-Mixed

Auftakt Hamburg European Open

Nach einer stimmungsvollen Eröffnungsfeier mit Max Giesinger und den Goldkehlchen schlug Alexander Zverev kurz vor Beginn der Hamburg European Open in einem spektakulären Show-Mixed seine ersten Bälle. Neben dem Weltranglisten-Fünften sind unter anderem die deutschen Teilnehmer Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber am Start. Zverev, der an Nummer Zwei gesetzt ist, trifft in der ersten Runde am Dienstag auf den Chilenen Nicolás Jarry. Auftakt des ATP-Tennis-Turniers ist heute am Rothenbaum. Die European Open laufen bis zum 28.07.2019.