Blaulicht

11:48 Uhr | 21.07.2019

Zahl der verbotenen Gegenstände verdoppelt

Immer mehr Schmuggel-Ware in Gefängnissen

In Hamburger Gefängnisse werden immer mehr verbotene Gegenstände geschmuggelt. Wie die Senatsantwort auf eine kleine Anfrage der FDP ergab, wurden zwischen August 2018 und Juli dieses Jahres, 210 Handys, Speicherkarten und USB-Sticks in den Haftanstalten sichergestellt. Das sind fast doppelt so viele verbotene Gegenstände, wie im Jahr zuvor. Auch die Menge der geschmuggelten Drogen ist gestiegen, von 453 Gramm auf rund 997 Gramm. Außerdem konnten 12 Messer, Rasierklingen und Cutterklingen entdeckt werden, 335 Tabletten und rund 12.000 Euro Bargeld.