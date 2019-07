Stadtgespraech

11:30 Uhr | 21.07.2019

Gewitter über der Hansestadt

Rund 60 Einsätze für die Feuerwehr

Wegen des Gewitters, das am Sonnabend über Hamburg gezogen war, musste die Feuerwehr rund 60 mal ausrücken. So waren zahlreiche Keller vollgelaufen , Straßenzüge überflutet, außerdem stürzten zahlreiche Äste und Bäume auf die Fahrbahnen, in Osdorf wurde ein parkendes Auto getroffen. Sturmböen bis zu 100 km/h und Starkregen waren vom Westen über die Hansestadt gezogen. Auch das Volksparkfest des HSV musste aus Sicherheitsgründen früher beendet werden.