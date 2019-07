Verkehr

15:06 Uhr | 20.07.2019

Neuen Brückenteile werden verbaut

Bauarbeiten am Lessingtunnel in vollem Gange

Die Bauarbeiten am Lessingtunnel in Altona sind in vollem Gange. So wurde heute mit dem Verbau der neuen Brückenteile begonnen. Bis zu 500 Tonnen können die neuen Brückenelemente aus Beton wiegen. Nach dem Umbau soll die Spannweite der Brücken gut sieben Meter größer sein. Der Tunnel ist bereits seit Mai für Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer gesperrt, seit Beginn der Sommerferien ist er auch für den gesamten S-Bahn-Verkehr nicht mehr zugänglich. Die Bauarbeiten sollen bis November dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf rund 25 Millionen Euro.