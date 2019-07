Politik

11:43 Uhr | 20.07.2019

Wegen eines Twitter-Posts

Prozess gegen Cansu Özdemir

Die Vorsitzende der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft, Cansu Özdemir, muss sich ab Herbst vor dem Amtsgericht Altona verantworten. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, soll Özdemir im November 2017 ein Foto auf Twitter veröffentlicht haben, dass die Fahne der in Deutschland verbotenen „Arbeiterpartei Kurdistans“ PKK zeigt. Da Özdemir gegen einen Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro Einspruch eingelegt hatte, soll es nun zum Prozess kommen.