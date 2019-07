Stadtgespraech

17:31 Uhr | 19.07.2019

Ein grünes aber nicht unumstrittenes Projekt

Medienbunker wird Stadtgarten

Die Sanierungsarbeiten am Bunker in der Feldstraße sind so gut wie abgeschlossen, jetzt beginnen die eigentlichen Arbeiten der Aufstockung. Ein grünes aber nicht umstrittenes Projek.