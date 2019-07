Stadtgespraech

16:38 Uhr | 19.07.2019

Großer Erfolg für die Hochschule

Uni Hamburg ist nun Exzellenz-Universität

Viel Arbeit haben die Verantwortlichen der Uni Hamburg und ganz besonders auch Hamburgs zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank investiert und es hat sich gelohnt. Seit kurz nach 16 Uhr ist es offiziell: Die gesamte Uni Hamburg darf ab sofort den Titel Exzellenzuniversität tragen. Vertreter der Deutschen Forschungsgemeinschaft, des Wissenschaftsrats und die Bundesforschungsministerin stimmten heute Nachmittag in Bonn ab. Hier in Hamburg verfolgten Uni-Präsident Prof. Lenzen und auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher die spannende Entscheidung via Youtube Livestream. Die Freude ist nun natürlich groß.