15:43 Uhr | 19.07.2019

Zwei Niederlagen bedeuten das Aus in der Vorrunde

Ludwig/Kozuch scheitern früh in Portugal

Die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Margareta Kozuch sind beim Welttour-Turnier im portugisischen Espinho bereits in der Gruppenphase gescheitert. Die zweite Niederlage am Donnerstagnachmittag besiegelte das Aus vor der K.O.-Runde. Es ist schon das zweite Turnier nach der Heim-WM in Hamburg, das für das HSV-Duo bereits nach der Gruppenphase endet.