Politik

14:57 Uhr | 19.07.2019

"Du hast die Fairantworung"

Erneute "Fridays for Future"-Demonstration

Auch an diesem Freitag haben Hamburger Schülerinnen und Schüler wieder gestreikt. Diesmal stand die Fridays for Future Demonstration unter dem Motto „Du hast die Fairantwortung“. Vom Hachmannplatz zogen die Klimademonstranten durch die City. Nach wie vor sind die Fridays for Future Demonstrationen umstritten, erst in dieser Woche hatte die Stadt Mannheim vorübergehend Bußgelder gegen Schüler und Schülerinnen verhängt, da diese die Schule geschwänzt hatten um zu demonstrieren. Die Hamburger Schulbehörde schließt solche Sanktionen dagegen aus, sie setzt darauf dass Schulen selbst pragmatische Lösungen "im Rahmen der schulgesetzlichen Vorgaben" finden.