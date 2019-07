Kunst und Kultur

14:42 Uhr | 19.07.2019

Über 20 nationale und internationale Künstler

MS Artville startet morgen

Die Vorbereitungen laufen schon jetzt auf Hochtouren, denn morgen startet hier in Wilhelmsburg wieder das MS Artville. Über 20 nationale und internationale Künstler präsentieren auf dem Kunstfestival ihre Werke unter freiem Himmel. In diesem Jahr lautet das Motto „morgen“. Im Fokus steht dabei das Spannungsfeld von Kunst, Gesellschaft und Zukunft. Auch auf unterschiedlichste Workshops und jede Menge gute Musik können sich Besucher freuen. Bis zum 10. August läuft das MS Artville hier in Hamburg.