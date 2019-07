Gesellschaft

12:42 Uhr | 19.07.2019

Fast 700.000 Gäste im Mai

Tourismus-Zahlen in Hamburg gestiegen

Die Tourismus-Zahlen in Hamburg sind im Mai deutlich gestiegen. So betrug die Anzahl der Gäste in der Hansestadt fast 700.000. Das sind laut Statistikamt Nord 9,5 Prozent mehr als im Mai des vergangenen Jahres. Auch die Zahl der Übernachtungen stieg im Vergleich zum vergangenen Jahr um 5,7 Prozent auf knapp 1,4 Millionen. Rund jeder fünfte Gast kam aus dem Ausland.