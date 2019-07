Sport

17:56 Uhr | 18.07.2019

Lokalmatador will am Rothenbaum sein Tief überwinden

Alexander Zverev zurück in der Heimatstadt

Der Junge ist zu Hause. Um kurz nach Mitternacht betritt Alexander Zverev in der Nacht zum Donnerstag nach drei Jahren wieder Hamburger Boden. Der gebürtige Hamburger möchte seine Tenniskarriere beim Turnier am Rothenbaum wieder in stabilere Fahrwasser manövrieren. Nach turbulenten vergangenen Wochen mit Wimbledon-Erstrunden-Aus, Manager-Stress und schlechter Presse will sich Sascha vor heimischen Publikum zu alter Stärke und Ruhe zurück kämpfen.