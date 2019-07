Gesellschaft

17:54 Uhr | 18.07.2019

Bessere Klimabilanz durch Verzicht, Reduzierung oder Preis?

Hamburger verreisen trotz Klimakrise

Seit Fridays for Future zur internationalen Massenbewegung geworden ist, diskutiert fast die ganze Welt über Klimaschutz. So auch hier in Hamburg. Erst vergangene Woche hatte sich Umweltsenator Jens Kerstan für eine Kerosinsteuer und für ein Verbot innerdeutscher Flüge ausgesprochen. Doch was sagen die Hamburger selbst dazu? Würden sie auf günstige Flüge verzichten und auf die Bahn umsteigen?