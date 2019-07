Blaulicht

11:54 Uhr | 18.07.2019

Testbetrieb bis Ende des Monats

Videoüberwachung am Hansaplatz gestartet

Seit gestern Abend ist der Hansaplatz in St. Georg testweise videoüberwacht. Die Aufnahmen werden an das Polizeikommissariat 11 nur wenige Meter weiter übertragen, von dort aus sollen Beamte sofort einschreiten können. Private Bereiche sollen in den Aufnahmen gepixelt werden, nach 30 Tagen werden die Aufnahmen dann wieder gelöscht. Der Hansaplatz gilt als einer der Kriminalitätsschwerpunkte in Hamburg, da es dort immer wieder zu Gewalt und Prostitution kommt. Ende des Monats soll der Testbetrieb dann abgeschlossen sein und der Echtbetrieb aufgenommen werden.