Verkehr

18:10 Uhr | 17.07.2019

Neue Konkurrenz für Taxis

Uber rollt in Hamburg an

Seit heute Morgen können Hamburger ein weiteres Mobilitätsangebot in der Stadt nutzen. Nach Clever-Shuttle und Moia ist nun auch der Fahrdienst Uber wieder in Hamburg an den Start gegangen. Bereits vor einigen Jahren war Uber mit seinem Ursprungsmodell hier in Hamburg gescheitert, jetzt probiert der Fahrdienst es noch einmal mit einem neuen Konzept.