Sport

16:50 Uhr | 17.07.2019

Ex-Nationalspieler in Hamburg vorgestellt

Handballer verpflichten Jens Schöngarth

Pünktlich zum Trainingsauftakt zur neuen Saison in der 2. Handball-Bundesliga begrüßt der Handball Sport Verein Hamburg einen weiteren Spieler in der Hansestadt: Linkshänder Jens Schöngarth soll dem HSVH in der kommenden Saison mehr Durchschlagskraft aus dem rechten Rückraum verleihen und absolvierte am Mittwoch bereits sein erstes Mannschaftstraining der Saison in der Volksbank Arena. Schöngarth kommt mit der Erfahrung von 302 Bundesliga-Spielen (752 Tore) und 18 Einsätzen im Dress der deutschen Nationalmannschaft nach Hamburg und soll zusammen mit dem 32 Jahre alten Neuzugang Tobias Schimmelbauer für ein deutliches Plus an Erfahrung sorgen, die der Mannschaft von Trainer Torsten Jansen in der vergangenen Saison noch fehlte.