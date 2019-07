Blaulicht

16:24 Uhr | 17.07.2019

Positive Entwicklung zu verzeichnen

Zehn Jahre Glasflaschenverbot auf dem Kiez

Seit zehn Jahren gilt nun das Glasflaschenverbot rund um die Reeperbahn. An Feiertagen und am Wochenende dürfen dort seither keine Glasbehälter mehr mitgeführt oder verkauft werden. Seit der Einführung des Verbotes ist die Quote von gefährlichen Körperverletzungen mit Flaschen als Tatwaffe um rund 40 Prozent gesunken. Im vergangenen Jahr konnten rund 360 Verstöße gegen das Glasflaschenverbot registriert werden.