Blaulicht

15:04 Uhr | 17.07.2019

Zahl der beschädigten PKW steigt auf 228

Polizei sucht nach Zeugen

Nachdem in der vergangenen Woche mehr als 200 Autos in der Nähe des Hamburger Flughafens beschädigt worden waren, hat die Polizei in den betroffenen Straßen heute Zeugensuchplakate aufgehängt. Bei der Aktion konnten die Beamten noch weitere zerkratze PKW entdecken sodass die Zahl nun bei 228 beschädigten Autos liegt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich höchstwahrscheinlich um Urlaubsparker, da ausschließlich PKW mit auswärtigen Kennzeichen betroffen waren. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Ärger bei Anwohnern gegeben, da die geringen Parkplätze in den Anwohnergebieten rund um den Flugehafen, mehrfach von Urlaubsparkern belegt worden waren.