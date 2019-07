Stadtgespraech

13:37 Uhr | 17.07.2019

Zwei Drittel des Mondes im Kernschatten der Erde

Partielle Mondfinsternis

In der vergangenen Nacht hat es eine partielle Mondfinsternis gegeben, die in ganz Deutschland beobachtet werden konnte. Die Verdunkelung begann ab 21:25 Uhr und erreichte ihren Höhepunkt um 23:31 Uhr, als zwei Drittel der sichtbaren Mondfläche im Kernschatten der Erde lagen. Gegen 1:00 Uhr war das ganze dann wieder vorbei. Die nächste Mondfinsternis wird erst wieder am 16. Mai 2022 stattfinden.