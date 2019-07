Politik

12:36 Uhr | 17.07.2019

Ursula von der Leyen neue Präsidentin der EU-Kommission

Hamburger CDU gratuliert auf Twitter

Nachdem Ursula von der Leyen gestern Abend zur Präsidentin der EU Kommission gewählt worden ist, hat ihr auch Hamburgs CDU-Landeschef Roland Heintze auf Twitter gratuliert. In einem Tweet feierte er den Ausgang der Wahl als „Sieg für Europa“. Deutschlands ehemalige Verteidigungsministerin Von der Leyen hat gestern in Straßburg 383 von 747 Stimmen erhalten und ist somit die Nachfolgerin von Jean Claude Juncker und die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission.