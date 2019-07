Blaulicht

11:44 Uhr | 17.07.2019

VW-Bus war auf Twingo aufgefahren

49-Jähriger verstirbt nach Unfall auf A7

In der Nacht zu Mittwoch ist eine 49-jähriger Mann bei einem schweren Unfall auf der A7 gestorben. Wie die Polizei gegenüber Hamburg 1 bestätigte, hatte ein VW-Transporter einen Twingo so stark touchiert, dass er über die Fahrbahn geschleudert worden war. Der Fahrer des Twingos erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort . Auch der Fahrer des VW-Trasnporters wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die A7 musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.