Stadtgespraech

19:01 Uhr | 16.07.2019

Im Vergleich zum Vorjahr

Hamburger verbrauchen weniger Müll

Die Hamburger haben im vergangenen Jahr weniger Müll produziert. So sind durchschnittlich sechs Kilogramm weniger Müll in die schwarze Restmülltonne geworfen worden, als noch 2018. Das geht aus der Bilanz der Hamburger Stadtreinigung hervor. Im Vergleich zum Jahr 2017 ist das ein Rückgang um drei Prozent. Neben dem Pro-Kopf-Aufkommen ist auch die Gesamtzahl an Restmüll um zwei Prozent auf rund 440.000 Tonnen gesunken.