Stadtgespraech

18:37 Uhr | 16.07.2019

Neuer Angel-Trend boomt

"Urban Fishing" im Hamburger Hafen

Wenn Sie in letzter Zeit Leute beobachtet haben, die mitten in der Stadt ihre Angelrute auswerfen, dann sind Sie Zeuge von Urban Fishing geworden. So heißt der Trend, der auch in Hamburg immer mehr Menschen ans Wasser lockt. Ob dabei tatsächlich ein Fisch anbeißt oder nicht, das ist zweitrangig. Es geht um das Erlebnis.