Stadtgespraech

17:24 Uhr | 16.07.2019

Zwischen Graffiti und Bahnhofseingang

Gedenktafel sorgt für Aufregung

Eine Gedenktafel, die an die Deportation hunderter Juden aus Hamburg erinnern soll, sorgt im Schanzenviertel derzeit für Aufregung. So empfinden zahlreiche Passanten die Tafel als zu klein. Auch die Lage neben einem Werbebanner am Bahnhofseingang sei fragwürdig. Schon bei der Enthüllung der Tafel hatten Anwohner ihrem Unmut kundgetan. Die Gedenktafel war von einer Initiative ins Leben gerufen und gestern Abend im Rahmen einer Gedenkveranstaltung enthüllt worden.