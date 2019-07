Sport

15:37 Uhr | 16.07.2019

Hamburger Trophäe von 1891

DTB präsentiert historischen Pokal

Die Vorfreude steigt. Am Sonnabend startet mit den Hamburg European Open Deutschlands traditionsreichstes Tennis-Turnier in unserer Hansestadt. Ein Stück Tennis-Geschichte gab es bereits am Dienstag Mittag in der Center Court Lounge des Rothenbaum-Stadions zu bewundern: Den Turnierpokal von 1891.