Gesellschaft

13:09 Uhr | 16.07.2019

Durchschnittlich 33 Krankheitstage in Wandsbek

Krankenstand in Behörden nimmt weiter zu

Der Krankenstand in Hamburger Behörden nimmt weiter zu. Das geht aus der Senatsantwort auf eine Anfrage der FDP hervor. Besonders hoch ist die Zahl der Fehltage demnach bei den Reinigungskräften, die im Schnitt 51 Tage krank geschrieben waren. Spitzenreiter unter den Behörden und Bezirksämtern ist Wandsbek mit gut 33 Krankheitstagen im vergangenen Jahr. Ein Grund für die hohen Zahlen könnte die besonders schwere Grippewelle im letzten Jahr gewesen sein. Insgesamt ist der Krankenstand in der Verwaltung und den Landesbetrieben in den vergangenen zehn Jahren um fünf Tage gestiegen.