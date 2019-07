Stadtgespraech

19:15 Uhr | 15.07.2019

Bei der Einfuhr in die EU

Viele Mängel bei E-Scootern festgestellt

Die Hamburger Verbraucherschutzbehörde hat bei zahlreichen E-Rollern bei der Einfuhr in die EU offenbar Mängel festgestellt. So erfüllten bei den stichprobenartigen Kontrollen im Hamburger Hafen seit Januar weniger als 20 Prozent der begutachteten E-Scooter die gültigen Sicherheitsanforderungen. Seit Januar wurde nur 315 der rund 1770 kontrollierten E-Tretrollern die Einfuhr in die EU gewährt. Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz empfiehlt daher den Nutzern der Elektrotretroller beim Kauf auf die CE-Kennzeichnung zu achten.