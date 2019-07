Sport

17:00 Uhr | 15.07.2019

Niederländischer Guard Yannick Franke kommt

Hamburg Towers verpflichten Nationalspieler

Die Hamburg Towers haben den niederländischen Nationalspieler Yannick Franke verpflichtet. Der 23-Jährige kommt aus der litauischen Liga in den Inselpark und erhält einen Einjahresvertrag. Vor allem mit seinen Distanzwürfen ist der Guard eine echte Waffe in der Offense. Fast die Hälfte seiner Dreier-Versuche landeten in der vergangenen Saison im Korb. Franke ist der dritte Towers-Neuzugang für die kommende BBL-Spielzeit.