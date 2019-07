Verkehr

12:31 Uhr | 15.07.2019

215.000 Fahrgäste in einem Jahr

Positive Bilanz für Ioki

Nach einem Jahr auf Hamburgs Straßen, zieht der Sammeltaxi-Anbieter Ioki eine positive Bilanz. So wurden die Shuttel von rund 215.000 Fahrgästen genutzt und rund 160.000 Fahrten wurden absolviert. Die Sammeltaxis sind in den Stadtteilen Lurup und Osdorf unterwegs und sollen den öffentliche Nahverkehr stärken. Mehr als die Hälfte aller Fahrgäste hat sich nach Angaben des Unternehmens zu größeren Haltestellen des ÖPNV fahren lassen. Ab Herbst dieses Jahres soll Ioki auch in Billbrook eingesetzt werden.