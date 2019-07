Stadtgespraech

18:10 Uhr | 13.07.2019

Fans sind begeistert

Ed Sheeran: Exklusiver Pop-Up-Store in Hamburg

In Hamburg hat heute eine exklusive Promo-Aktion für das neue Album von Ed Sheeran stattgefunden. In einem englischen Doppeldecker-Bus, umfunktioniert zu einem mobilen Pop-up-Store, konnten Fans nur in Hamburg erhältliches Merchandise wie T-Shirts, Hoodies oder Beutel kaufen. Weltweit findet die Promo-Aktion an diesem Wochenende in 32 Städten wie Tokio oder New York statt. Das der weiße Bus ausgerechnet in Hamburg steht, hat einen besonderen Grund, denn Ed-Sheeran ist ein richtiger Hamburg Fan. Bis 20 Uhr steht der Bus vor der Rindermarkthalle.